Дело рекордной взятки для НАБУ и САП: ВАКС утвердил соглашение с Ильяшенко

КИЕВ. 2 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и экс-первым заместителем начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаем Ильяшенко. Его обвиняли в причастности к подкупу руководителей НАБУ и САП за закрытие "дела Злочевского". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.