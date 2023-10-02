Дело рекордной взятки для НАБУ и САП: ВАКС утвердил соглашение с Ильяшенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и экс-первым заместителем начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаем Ильяшенко. Его обвиняли в причастности к подкупу руководителей НАБУ и САП за закрытие "дела Злочевского". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.
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«В понедельник, 2 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы. ВАКС признал его виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 190 УК», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на основании ч. 1 ст. 70 УК Украины лицу назначено наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. В соответствии с частями 2, 3 ст. 75 УК Украины обвиняемый освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определен испытательный срок продолжительностью 3 года.
Так, согласно договору обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн на поддержку Вооруженных Сил Украины.
«Кроме того, судом применена специальная конфискация в пользу государства в размере 6 млн долларов, из которых 5 млн 950 тыс. долларов уже передано на поддержку ВСУ и еще 50 тыс. долларов будет перечислено в бюджет согласно этому приговору», - информирует ВАКС.
Также сообщается, что впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн 299 тыс 950 грн.
Добавим
ВАКС утвердил соглашение с экс-министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским по делу о 5 млн долл. неправомерной выгоды руководителям НАБУ и САП.
Также суд утвердил соглашения еще с двумя фигурантами этого дела экс-менеджером Андреем Кичей и Еленой Мазур.
Дополнение
Николая Ильяшенко, подозревали по делу о попытке дачи взятки руководителям НАБУ и САП.
Как сообщалось, изъятые правоохранителями 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского к его дню рождения — 14 июня.