ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому голові комітету ВРУ

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У понеділок 2 жовтня 2023 року колегія суддів Апеляційної палати ВАКС підтримала позицію прокурора САП та продовжила дію запобіжного заходу голові комітету Верховної Ради VIII скликання Сергію Скуратовському, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.

Як раніше повідомлялося, 26 вересня 2023 року ВАКС на 2 місяці продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою указаному підозрюваному та визначив йому заставу у розмірі 8 млн грн.

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