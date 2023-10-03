ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому голові комітету ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому голові комітету Верховної Ради України Сергія Скуратовського, якого підозрюють у заволодінні понад 120 млн гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.
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У понеділок 2 жовтня 2023 року колегія суддів Апеляційної палати ВАКС підтримала позицію прокурора САП та продовжила дію запобіжного заходу голові комітету Верховної Ради VIII скликання Сергію Скуратовському, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
Як раніше повідомлялося, 26 вересня 2023 року ВАКС на 2 місяці продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою указаному підозрюваному та визначив йому заставу у розмірі 8 млн грн.
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