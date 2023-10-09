ВАКС закрыл дело "Роттердам+"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл дело «Роттердам+» из-за истечения срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию САП.
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«9 октября 2023 года во время подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела «Роттердам+» по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после сообщения лицу о подозрении», - говорится в сообщении.
В САП отмечают, что указанное решение принято с отдельным мнением одного из судей коллегии.
«Прокурор САП не соглашается с таким решение суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции», - отмечается в сообщении.
Дополнение
14 марта 2023 года прокуроры САП по результатам расследования НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении 6 человек, причастных к введению так называемой формулы «Роттердам+».
По оценке следствия, введенная формула привела к нанесению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд гривен убытков потребителям электроэнергии. Прокурором также заявлен гражданский иск о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд гривен.
В сентябре 2022 года НАБУ и САП завершили расследование по делу «Роттердам+» и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.
После решения апеляциооной палаты ВАКС руководитель САП Александр Клименко отменил решение о закрытии производства.