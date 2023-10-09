ВАКС закрив справу "Роттердам+"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+» через закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію САП.
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«9 жовтня 2023 року під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи «Роттердам+» з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру», - йдеться в повідомленні.
В САП зазначають, що указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії.
«Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
14 березня 2023 року прокурори САП за результатами розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+».
За оцінкою слідства запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд гривень збитків споживачам електроенергії. Прокурором також заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд гривень.
У вересні 2022 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі «Роттердам+» та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.
Після рішення АП ВАКС, Керівник САП Олександр Клименко скасував рішення про закриття провадження.