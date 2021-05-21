ВАКС оправдал бывшего нардепа Левуса по делу о компенсации за жилье в Киеве

Цитата:

"Левуса Андрея Марьяронича признать невиновным по предъявленному ему обвинению по ч. 2 ст. 364 УК Украины и оправдать", - сказал председательствующий судья.

Детали

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения. С полным текстом приговора и мотивами суда можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по номеру 991/5181/20.

Дополнение

По версии стороны обвинения, бывший народный избранник Андрей Левус незаконно получил от государства компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014-2017 годах, якобы имея при этом собственное жилье в столице. Сумма компенсации - 543 900 грн.