ВАКС оправдал бывшего нардепа Левуса по делу о компенсации за жилье в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд вынес оправдательный приговор по делу народного депутата Украины VIII созыва Андрея Левуса относительно незаконного получения от государства компенсации в размере около 544 тыс. грн за аренду гостиничного номера во время его депутатства. Приговор в пятницу, 21 мая, приняла и объявила его часть коллегия судей ВАКС, передает УНН.
Цитата:
"Левуса Андрея Марьяронича признать невиновным по предъявленному ему обвинению по ч. 2 ст. 364 УК Украины и оправдать", - сказал председательствующий судья.
Детали
Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения. С полным текстом приговора и мотивами суда можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по номеру 991/5181/20.
Дополнение
По версии стороны обвинения, бывший народный избранник Андрей Левус незаконно получил от государства компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014-2017 годах, якобы имея при этом собственное жилье в столице. Сумма компенсации - 543 900 грн.