ВАКС виправдав колишнього нардепа Левуса у справі про компенсацію за житло в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд ухвалив виправдувальний вирок у справі народного депутата України VIII скликання Андрія Левуса щодо незаконного отримання від держави компенсації обсягом близько 544 тис. грн за оренду готельного номера під час його депутатства. Вирок у п’ятницю, 21 травня, ухвалила і оголосила його частину колегія суддів ВАКС, передає УНН.
Цитата:
"Левуса Андрія Мар'яронича визнати невинуватим за пред'явленим йому обвинуваченням за ч. 2 ст. 364 КК України та виправдати", - сказав головуючий суддя.
Деталі
Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня проголошення. Із повним текстом вироку та мотивами суду можна буде ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером 991/5181/20.
Доповнення
За версією сторони обвинувачення, колишній народний обранець Андрій Левус незаконно отримав від держави компенсацію за оренду готельного номера у 2014-2017 роках, начебто маючи при цьому власне житло у столиці. Сума компенсації – 543 900 грн.