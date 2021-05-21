ВАКС виправдав колишнього нардепа Левуса у справі про компенсацію за житло в Києві

Цитата:

"Левуса Андрія Мар'яронича визнати невинуватим за пред'явленим йому обвинуваченням за ч. 2 ст. 364 КК України та виправдати", - сказав головуючий суддя.

Деталі

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня проголошення. Із повним текстом вироку та мотивами суду можна буде ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером 991/5181/20.

Доповнення

За версією сторони обвинувачення, колишній народний обранець Андрій Левус незаконно отримав від держави компенсацію за оренду готельного номера у 2014-2017 роках, начебто маючи при цьому власне житло у столиці. Сума компенсації – 543 900 грн.