ВАКС вынес первый приговор по соглашению с реальным лишением свободы - НАБУ

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"Согласно приговору, осужденный также лишен права занимать определенные должности на 3 года и должен заплатить штраф. Это первый в истории ВАКС приговор, где согласно соглашению о признании вины, лицо приговорено к реальному лишению свободы, а не получило условный срок", - говорится в сообщении.

Детали

По данным обвинения, в течение ноября - декабря 2019 года директор филиала АО "ГПЗКУ", злоупотребляя служебным положением, без разрешения собственника, организовал отгрузку зерна, которая находилась на балансе государственной корпорации для реализации коммерческим структурам. Таким образом, чиновник завладел зерном общей стоимостью почти 15 млн грн, которое принадлежало ГПЗКУ.

В ходе расследования чиновник признал свою вину и согласился на соглашение со следствием. Следовательно, бывший глава филиала признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до шести лет. Благодаря соглашению директору филиала АО "ГПЗКУ" назначили наказание вдвое меньше максимального – три с половиной года.

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