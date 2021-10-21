Рекордний хабар для НАБУ і САП: суд відпустив за кордон ексменеджера Burisma
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд відпустив за кордон колишнього менеджера компанії Burisma Group Андрія Кічу, якого підозрюють у причетності до надання хабара керівникам НАБУ та САП. Про це УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
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“Ми заперечували проти надання такого дозволу. Але суд прийняв таке рішення”, — сказала Постолюк.
Деталі
Постолюк пояснила, що разом з тим, ВАКС продовжив запобіжний захід Кічі із забороною виїзду за клопотанням прокуратури, але разово дозволив виїхати.
“Тобто за другим рішенням він продовжив запобіжний із забороною виїзду за кордон без дозволу суду”, — зазначила Постолюк.
Додамо, що Кічу просили відпустити до Угорщини для суддівства хокейних змагань.
Доповнення
У червні 2020 року за ексдиректора з правових питань компанії Burisma Group Андрія Кічу було внесено заставу у понад 40 млн грн.
Нагадаємо, ексміністру екології Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.
У червні минулого року НАБУ та САП викрили “на гарячому” трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. неправомірної вигоди для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології.