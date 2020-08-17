ВАКС заочно арештував Злочевського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту ексміністра екології Миколу Злочевського. Про це заявив керівник САП Назар Холодницький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту (Злочевському — ред.). Тому слідство триває”, — сказав Холодницький.
Додамо, що ексміністра екології Миколу Злочевського оголошено в розшук.
Нагадаємо, ексміністру екології Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.
Як повідомлялося, 12-13 червня НАБУ та САП викрили “на гарячому” трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. неправомірної вигоди для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології.