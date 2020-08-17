ВАКС заочно арештував Злочевського

“Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту (Злочевському — ред.). Тому слідство триває”, — сказав Холодницький.

Додамо, що ексміністра екології Миколу Злочевського оголошено в розшук.

Нагадаємо, ексміністру екології Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.



Як повідомлялося, 12-13 червня НАБУ та САП викрили “на гарячому” трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. неправомірної вигоди для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології.