ВАКС заочно арестовал Злочевского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей фигуранту (Злочевскому - ред.). Поэтому следствие продолжается", - сказал Холодницкий.
Добавим, что экс-министр экологии Николай Злочевский объявлен в розыск.
Напомним, экс-министр экологии Николаю Злочевскому сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.
Как сообщалось, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили "на горячем" трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019го Генеральной прокуратурой в Национальное бюро по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.