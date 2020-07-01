Справа рекордного хабара для НАБУ і САП: Злочевському повідомили про підозру

“1 липня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишньому міністру екології та природних ресурсів часів президента Януковича про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що оскільки місцезнаходження експосадовця наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України, а саме — надіслано поштою за місцем реєстрації, до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання та засобами телефонного зв’язку.

Нагадуємо, що 12-13 червня НАБУ та САП викрили “на гарячому” трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. США неправомірної вигоди для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології.