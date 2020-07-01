Дело рекордной взятки для НАБУ и САП: Злочевскому сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Экс-министру экологии Николаю Злочевскому сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"1 июля 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что поскольку местонахождение экс-чиновника пока не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно - направлено по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационнуб организацию по последнему известному месту жительства и телефонной связи.
Напоминаем, что 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили "на горячем" трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. США неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в Национального бюро по подследственности, в части, которок касалось экс-министра экологии.