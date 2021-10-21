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Рекордная взятка для НАБУ и САП: суд отпустил за границу экс-менеджера Burisma

Киев • УНН

 • 23557 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд отпустил за границу бывшего менеджера компании Burisma Group Андрея Кичу, которого подозревают в причастности к дачи взятки руководителям НАБУ и САП. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Рекордная взятка для НАБУ и САП: суд отпустил за границу экс-менеджера Burisma

Цитата

“Мы возражали против предоставления такого разрешения. Но суд принял такое решение”, — сказала Постолюк.

Детали

Постолюк объяснила, что вместе с тем, ВАКС продлил меру пресечения Киче с запретом выезда по ходатайству прокуратуры, но разово позволил уехать.

“То есть по второму решению он продлил меру с запретом выезда за границу без разрешения суда”, — отметила Постолюк.

Добавим, что Кичу просили отпустить в Венгрию для судейства хоккейных соревнований.

Дополнение

В июне 2020 года за экс-директора по правовым вопросам компании Burisma Group Андрея Кичу было внесено залог в более 40 млн грн.

Напомним, экс-министру экологии Николаю Злочевскому сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

В июне прошлого года НАБУ и САП разоблачили “на горячем” трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в Национального бюро по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

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