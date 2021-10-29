ВАКС ухвалив перший вирок по угоді з реальним позбавленням волі - НАБУ

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"Згідно з вироком, засуджений також позбавлений права обіймати певні посади на 3 роки та має сплатити штраф. Це перший в історії ВАКС вирок, де згідно з угодою про визнання вини, особа засуджена до реального позбавлення волі, а не отримала умовний термін", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними обвинувачення, впродовж листопада – грудня 2019 року директор філії АТ "ДПЗКУ", зловживаючи службовим становищем, без дозволу власника, організував відвантаження зерна, яке знаходилось на балансі державної корпорації для реалізації комерційним структурам. Таким чином посадовець заволодів зерном загальною вартістю майже 15 млн грн, яке належало ДПЗКУ.

Під час розслідування, посадовець визнав свою вину і погодився на угоду зі слідством. Відтак, колишнього очільника філії визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до шести років. Завдяки угоді директору філії АТ "ДПЗКУ" призначили покарання вдвічі менше за максимальне – три з половиною роки.

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