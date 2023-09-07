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ВАКС продлил арест экс-главе Верховного Суда Князеву до 16 октября

ВАКС продлил арест экс-главе Верховного Суда Князеву до 16 октября

Киев • УНН

 • 301582 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшему председателю Верховного Суда судье Всеволоду Князеву до 16 октября с возможностью внесения залога в размере 55 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Цитата

«В среду, 6 сентября, следственный судья "ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил бывшему председателю Верховного Суда срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть - до 16 октября 2023 года», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что как альтернатива этой мере пресечения, для подозреваемого остается возможность внесения денежного залога в размере 55 млн грн.

«В случае внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи. С момента освобождения из-под стражи, в связи с внесением средств на соответствующий счет, будет считаться, что к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога», - информирует ВАКС.

Кроме того, на него также будут возлагаться процессуальные обязанности’:

  • прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору или суду;
  • не покидать населенный пункт, в котором проживает, без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;
  • сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в ГУ ГМС в г. Киеве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
  • носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним

ВАКС уменьшил залог экс-главе Верховного Суда Князеву с 75 млн грн до 55 млн грн.

В мае Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила бывшему председателю Верховного Суда судье Всеволоду Князеву сумму залога со 107 млн грн до 75 млн грн.

Контекст

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия Всеволода Князева как главы ВС. Такое решение поддержали 140 членов ВС.

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева. В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.

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