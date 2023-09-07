ВАКС продовжив арешт ексголові Верховного Суду Князєву до 16 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив арешт колишньому голові Верховного Суду судді Всеволоду Князєву до 16 жовтня з можливістю внесення застави у розмірі 55 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.
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«У середу, 6 вересня, слідчий суддя "ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив колишньому голові Верховного Суду строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто - до 16 жовтня 2023 року», - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що як альтернатива цьому запобіжному заходу, для підозрюваного залишається можливість внесення грошової застави у розмірі 55 млн грн.
«У разі внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти. З моменту звільнення з-під варти, у зв’язку із внесенням коштів на відповідний рахунок, вважатиметься, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави», - інформує ВАКС.
Окрім того, на нього також покладатимуться процесуарештальні обов’язки:
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- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду;
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- не залишати населений пункт, в якому проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
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- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
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- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
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- здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
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- носити електронний засіб контролю (браслет).
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Нагадаємо
ВАКС зменшив заставу ексголові Верховного Суду Князєву з 75 млн грн до 55 млн грн.
У травні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила колишньому голові Верховного Суду судді Всеволоду Князєву суму застави з 107 млн грн до 75 млн грн.
Контекст
Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.
Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.
Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».
Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.
16 травня Верховний Суд висловив недовіру та припинив повноваження Всеволода Князєва як голови ВС. Таке рішення підтримали 140 членів ВС.
18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави.