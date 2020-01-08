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ВАКС назначил к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего ректора НАУ

ВАКС назначил к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего ректора НАУ

Киев  •  УНН

 • 18798 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко и других лиц в невыполнении решений суда по факту вымогательства и получения 100 тысяч евро взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"По результатам подготовительного коллегией судей принято решение о назначении указанного дела к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 9:00 17 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как напоминает САП, бывший исполняющий обязанности ректора Национального авиационного университета обвиняется в умышленном невыполнении судебных решений о восстановлении в должностях незаконно уволенных проректоров университета. Кроме того, экс-чиновника обвиняют в вымогательстве 5 млн гривен неправомерной выгоды и получении части этих средств в сумме 100 тысяч евро от одного из незаконно уволенных работников, было совершено при пособничестве адвоката - руководителя одного из объединений адвокатов г. Киева и при участии бывшего чиновника органов государственной безопасности, который выступил организатором совершения преступления.

Также, указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, НАБУ завершило досудебное следствие по делу взяточничества экс-ректора НАУ.

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