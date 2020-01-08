ВАКС призначив до розгляду по суті справу щодо колишнього ректора НАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу щодо колишнього виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка та інших осіб у невиконанні рішень суду за фактом вимагання та отримання 100 тисяч євро хабара. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"За результатами підготовчого колегією суддів прийнято рішення про призначення вказаної справи до розгляду по суті. Засідання заплановано на 9:00 17 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Як нагадує САП, колишній виконувач обов’язків ректора Національного авіаційного університету обвинувачується в умисному невиконанні судових рішень щодо поновлення на посадах незаконно звільнених проректорів університету. Крім того, експосадовця обвинувачують у вимаганні 5 млн гривень неправомірної вигоди та одержанні частини цих коштів у сумі 100 тисяч євро від одного із незаконно звільнених працівників, що було вчинено за пособництва адвоката – керівника одного із об’єднань адвокатів м. Києва та за участі колишнього високопосадовця органів державної безпеки, який виступив організатором вчинення злочину.
Також, вказаним особам інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 368 КК України.
Як повідомлялося раніше в УНН, НАБУ завершило досудове слідство у справі хабарництва ексректора НАУ.