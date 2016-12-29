НАБУ завершило досудове слідство у справі хабарництва екс-ректора НАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що Національне антикорупційне бюро України завершило досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою колишнього виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це він повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Детективами НАБ України під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершено досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою колишнього виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ), керівника адвокатського об’єднання та колишнього високопосадовця Збройних Сил та органів державної безпеки України, генерал-майора у відставці, у вимаганні та отриманні 26.08.2016 неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також умисному невиконанні судових рішень про поновлення на роботі незаконно звільнених працівників університету”, — йдеться в повідомленні.
Зазначаєтся, що зібрані детективами докази визнано антикорупційними прокурорами достатніми для складання та направлення до суду обвинувального акту.
Повідомляється, що після завершення виконання вимог ст. 290 КПК України (ознайомлення стороною захисту та потерпілих із матеріалами досудового розслідування) обвинувальний акт буде спрямовано до суду.
Зазначається, 26.08.2016 безпосередньо після отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі — 100 тис. євро від колишнього працівника Національного авіаційного університету за поновлення його та інших незаконно звільнених працівників, затримано виконувача обов’язків ректора вказаного університету та керівника одного із адвокатських об’єднань міста Києва.
У подальшому за результатами проведеного досудового розслідування у листопаді 2016 року встановлено особу, яка організувала та керувала вчиненням указаного злочину, яким виявився колишній високопосадовець Збройних Сил та органів державної безпеки України, генерал-майор у відставці.
Крім цього, за результатами досудового розслідування встановлено, що до вказаних подій колишній виконувач обов’язків ректора зазначеного навчального закладу протягом 2016 року умисно із особистих мотивів не виконував судові рішення, які набрали законної сили, щодо поновлення низки незаконно звільнених працівників університету.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваного колишнього в.о. ректора НАУ Володимира Харченка запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обов’язковим носінням електронного браслета.