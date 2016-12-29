НАБУ завершило досудебное следствие по делу о взяточничестве экс-ректора НАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению бывшего исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом он сообщил на странице в Facebook, передает УНН.
"Детектив НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП завершил досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению бывшего исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета (НАУ), руководителя адвокатского объединения и бывшего высокопоставленного чиновника Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майора в отставке, в вымогательстве и получении 26.08.2016 г. неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных работников университета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собранные детективами доказательства признаны антикоррупционными прокурорами достаточными для составления и направления в суд обвинительного акта.
Сообщается, что после завершения выполнения требований ст. 290 УПК Украины (ознакомление стороной защиты и потерпевших с материалами досудебного расследования) обвинительный акт будет направлен в суд.
Отмечается, что 26.08.2016 г. непосредственно после получения неправомерной выгоды в особо крупном размере - 100 тыс. евро от бывшего сотрудника Национального авиационного университета за восстановление его и других незаконно уволенных работников, задержали исполняющего обязанности ректора указанного университета и руководителя одного из адвокатских объединений города Киева.
В дальнейшем по результатам проведенного предварительного расследования в ноябре 2016 г. установлено лицо, организовавшее и руководившее совершением указанного преступления, которым оказался бывший чиновник Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке.
Кроме этого, по результатам предварительного расследования установлено, что в указанных событиях бывший исполняющий обязанности ректора указанного учебного заведения в течение 2016 г. умышленно по личным мотивам не выполнял судебные решения, вступившие в законную силу, о восстановлении ряда незаконно уволенных работников университета.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемого бывшего и.о. ректора НАУ Владимира Харченко меру пресечения в виде домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета.