ВАКС перенес подготовительное заседание по делу о растрате средств на проект "Стена"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес подготовительное судебное заседание по делу о растрате денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"... указанное заседание не состоялось в связи с неявкой в суд двух обвиняемых будто по причинам их пребывания на больничном. Кроме того, из-за занятости в других процессах на заседании отсутствовали и двое защитников в этом производстве ... ВАКС принял решение о переносе рассмотрения дела на 10:00 5 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в ходе расследования установлено, что должностные лица Государственной пограничной службы Украины, при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности, при реализации проекта по инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы завладели денежными средствами Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, чем нанесли убытки государству на общую сумму 16 688 496,31 грн, что в шестьсот и более раз превышала необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.
Как сообщалось, досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" осуществлялось с марта 2016 года. В августе 2017 года детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачено и задержано еще одного участника. 4 июля 2018 года расследование в отношении указанных восьми человек завершили - стороне защиты предоставили доступ для ознакомления с материалами уголовного производства.