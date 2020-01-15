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ВАКС перенес подготовительное заседание по делу о растрате средств на проект "Стена"

Киев • УНН

 • 11362 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес подготовительное судебное заседание по делу о растрате денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

ВАКС перенес подготовительное заседание по делу о растрате средств на проект "Стена"

"... указанное заседание не состоялось в связи с неявкой в суд двух обвиняемых будто по причинам их пребывания на больничном. Кроме того, из-за занятости в других процессах на заседании отсутствовали и двое защитников в этом производстве ... ВАКС принял решение о переносе рассмотрения дела на 10:00 5 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе расследования установлено, что должностные лица Государственной пограничной службы Украины, при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности, при реализации проекта по инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы завладели денежными средствами Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, чем нанесли убытки государству на общую сумму 16 688 496,31 грн, что в шестьсот и более раз превышала необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Как сообщалось, досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" осуществлялось с марта 2016 года. В августе 2017 года детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачено и задержано еще одного участника. 4 июля 2018 года расследование в отношении указанных восьми человек завершили - стороне защиты предоставили доступ для ознакомления с материалами уголовного производства.

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