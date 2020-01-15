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ВАКС переніс підготовче засідання у справі щодо розтрати коштів на проект "Стіна"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс підготовче судове засідання у справі щодо розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

ВАКС переніс підготовче засідання у справі щодо розтрати коштів на проект "Стіна"

“...вказане засідання не відбулось у зв’язку із неявкою до суду двох обвинувачених начебто з причин їх перебування на лікарняному. Крім того, через зайнятість у інших процесах на засіданні були відсутні й двоє захисників у цьому провадженні...ВАКС прийняв рішення про перенесення розгляду справи на 10:00 5 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час розслідування встановлено, що посадові особи Державної прикордонної служби України, за пособництва та співучасті із суб’єктами господарської діяльності, при реалізації проекту щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону заволоділи грошовими коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, чим спричинили збитки державі на загальну суму 16 688 496,31 грн, що в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Як повідомлялося, досудове розслідування за наведеними фактами розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту “Стіна” здійснювалося з березня 2016 року. У серпні 2017 року детективи НАБУ затримали сімох осіб за підозрою у причетності до реалізації цієї корупційної схеми. Два місяці потому, у листопаді 2017 року, викрито та затримано ще одного учасника. 4 липня 2018 року розслідування стосовно зазначених восьми осіб завершили — стороні захисту надали доступ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

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