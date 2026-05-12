ВАКС начал рассмотрение меры пресечения экс-руководителю ОП Ермаку
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку, которого подозревают по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Об этом сообщает корреспондент УНН из зала суда.
Детали
Заседание по делу назначили на сегодня, 12 мая. В зал прибыл судья, рассмотрение ходатайства начато.
Ранее в НАБУ и САП сообщили, что экс-руководителю ОП объявили подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация имущества, полученного преступным путем.
В САП заявили, что будут просить для него арест с альтернативой залога в 180 млн грн.
