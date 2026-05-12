11 мая, 18:27 • 19566 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
11 мая, 18:00 • 72467 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
11 мая, 13:39 • 62553 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
11 мая, 13:09 • 79606 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
11 мая, 12:55 • 46124 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
11 мая, 12:50 • 28014 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
11 мая, 10:05 • 27591 просмотра
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войныPhoto
11 мая, 09:52 • 26499 просмотра
Умеров обсудил в США возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны - Зеленский
11 мая, 06:52 • 25162 просмотра
4 украинца остаются на пораженном хантавирусом лайнере, еще один на спецрейсе в Нидерланды, все без признаков болезни - МИД
10 мая, 11:58 • 69584 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
В деле об отмывании 460 миллионов на элитном строительстве в Козине новые подозрения, среди фигурантов - один из разоблаченных в операции "Мидас"

Киев • УНН

 • 134 просмотра

НАБУ и САП объявили новые подозрения по делу об отмывании 460 млн грн в Козине. Среди фигурантов — бывший глава ОП Ермак и экс-вице-премьер.

В деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, после сообщения о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, появились новые подозрения, сообщили в НАБУ и САП во вторник, пишет УНН.

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, разоблаченной вчера на легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах

- указали в НАБУ.

Как сообщили в НАБУ, речь идет о:

  • бывшем вице-премьер-министре Украины;
    • бизнесмене (одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации «Мидас»);
      • других лицах.

        Суть дела

        "САП и НАБУ разоблачили организованную группу, причастную к легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах", - указали в САП.

        Как установлено в ходе досудебного расследования, сообщили в САП, "в 2020 году министр развития громад и территорий Украины (должность на момент начала совершения преступления) решил построить частный коттеджный городок с собственным спа-комплексом в селе Козин Киевской области". "В качестве будущих соседей и соинвесторов он привлек лиц, имевших значительное влияние на политические и экономические процессы в государстве: руководителя Офиса Президента Украины (должность на момент начала совершения преступления) и влиятельного бизнесмена", - отметили в САП.

        Строительство, по данным САП, "осуществлялось через жилищно-строительный кооператив, подконтрольный бывшему вице-премьер-министру, и финансировалось из 3 источников, а именно за счет: пополнения паевого фонда строительного кооператива средствами, полученными подставными учредителями от группы компаний, имеющих признаки фиктивности; наличных средств, полученных от подконтрольной бизнесмену "прачечной", которая занималась отмыванием средств, полученных от коррупционных преступлений, в частности – в результате реализации коррупционных схем в ГП "НАЭК "Энергоатом" (72% общего объема финансирования); наличных средств, предоставленных бизнесменом, происхождение которых не установлено".

        "Всего на протяжении 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн", - сообщили в САП.

        "На протяжении 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в селе Козин Киевской области. Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования - спа-зоны. Часть потраченных на строительство средств получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену - будущему владельцу одной из резиденций. А это - почти 9 млн долл. США", - рассказали детали в НАБУ.

        В САП отметили, что "среди подозреваемых: бывший руководитель Офиса Президента Украины; бывший вице-премьер-министр Украины (организатор); бизнесмен (один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас", соорганизатор); 4 лица, подконтрольных бывшему вице-премьер-министру".

        Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

        Юлия Шрамко

        ПолитикаКриминал и ЧП