В деле об отмывании 460 миллионов на элитном строительстве в Козине новые подозрения, среди фигурантов - один из разоблаченных в операции "Мидас"

В деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, после сообщения о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, появились новые подозрения, сообщили в НАБУ и САП во вторник, пишет УНН.

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, разоблаченной вчера на легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах - указали в НАБУ.

Как сообщили в НАБУ, речь идет о:

бывшем вице-премьер-министре Украины;

бизнесмене (одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации «Мидас»);

других лицах.

Суть дела

"САП и НАБУ разоблачили организованную группу, причастную к легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах", - указали в САП.

Как установлено в ходе досудебного расследования, сообщили в САП, "в 2020 году министр развития громад и территорий Украины (должность на момент начала совершения преступления) решил построить частный коттеджный городок с собственным спа-комплексом в селе Козин Киевской области". "В качестве будущих соседей и соинвесторов он привлек лиц, имевших значительное влияние на политические и экономические процессы в государстве: руководителя Офиса Президента Украины (должность на момент начала совершения преступления) и влиятельного бизнесмена", - отметили в САП.

Строительство, по данным САП, "осуществлялось через жилищно-строительный кооператив, подконтрольный бывшему вице-премьер-министру, и финансировалось из 3 источников, а именно за счет: пополнения паевого фонда строительного кооператива средствами, полученными подставными учредителями от группы компаний, имеющих признаки фиктивности; наличных средств, полученных от подконтрольной бизнесмену "прачечной", которая занималась отмыванием средств, полученных от коррупционных преступлений, в частности – в результате реализации коррупционных схем в ГП "НАЭК "Энергоатом" (72% общего объема финансирования); наличных средств, предоставленных бизнесменом, происхождение которых не установлено".

"Всего на протяжении 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн", - сообщили в САП.

"На протяжении 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в селе Козин Киевской области. Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования - спа-зоны. Часть потраченных на строительство средств получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену - будущему владельцу одной из резиденций. А это - почти 9 млн долл. США", - рассказали детали в НАБУ.

В САП отметили, что "среди подозреваемых: бывший руководитель Офиса Президента Украины; бывший вице-премьер-министр Украины (организатор); бизнесмен (один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас", соорганизатор); 4 лица, подконтрольных бывшему вице-премьер-министру".

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

