ВАКС избрал меру пресечения экс-замминистра по делу об ущербе на 29 млн грн
Киев • УНН
Экс-заместителю Министра и руководителю департамента Минсоцполитики назначен залог и возложены процессуальные обязанности.
Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП. К двум подозреваемым по делу по факту закупки программного обеспечения для Минсоцполитики, нанесшей государственному бюджету более 29 млн грн убытков, была применена мера пресечения, сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Детали
Речь идет о бывших заместителе Министра социальной политики и руководителе департамента Минсоцполитики. В отношении них применены меры пресечения в виде залога в размере 6 056 000 грн и 280 000 грн соответственно с возложением процессуальных обязанностей, в том числе ношения электронного средства контроля.
Дополнительно
По данным следствия, в 2020–2021 годах владелец группы компаний вместе с должностными лицами Министерства социальной политики, Госспецсвязи и бывшим главой Пенсионного фонда организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам.
Министерство социальной политики заключило договор с "нужным" поставщиком, который поставил программное обеспечение по завышенной цене. Это привело к убыткам государственному бюджету на более чем 29 млн гривен.
Это преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним
