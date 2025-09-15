ВАКС избрал меру пресечения экс-замминистра по делу об ущербе на 29 млн грн

$41.280.03
15:43 • 1476 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
14:18 • 6846 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
12:27 • 14067 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
15 сентября, 09:58 • 18802 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
15 сентября, 05:44 • 46340 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 33374 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 31087 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
14 сентября, 13:13 • 35384 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 57246 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
13 сентября, 14:03 • 72864 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 05:44 • 46325 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 28782 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 107841 просмотра
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 18347 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 20591 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 29779 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 36079 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 85490 просмотра
Актуальное
ВАКС избрал меру пресечения экс-замминистра по делу об ущербе на 29 млн грн

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Экс-заместителю Министра и руководителю департамента Минсоцполитики назначен залог и возложены процессуальные обязанности.

ВАКС избрал меру пресечения экс-замминистра по делу об ущербе на 29 млн грн

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП. К двум подозреваемым по делу по факту закупки программного обеспечения для Минсоцполитики, нанесшей государственному бюджету более 29 млн грн убытков, была применена мера пресечения, сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

Речь идет о бывших заместителе Министра социальной политики и руководителе департамента Минсоцполитики. В отношении них применены меры пресечения в виде залога в размере 6 056 000 грн и 280 000 грн соответственно с возложением процессуальных обязанностей, в том числе ношения электронного средства контроля.

Дополнительно

По данным следствия, в 2020–2021 годах владелец группы компаний вместе с должностными лицами Министерства социальной политики, Госспецсвязи и бывшим главой Пенсионного фонда организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам.

Министерство социальной политики заключило договор с "нужным" поставщиком, который поставил программное обеспечение по завышенной цене. Это привело к убыткам государственному бюджету на более чем 29 млн гривен.

Это преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним

Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила суд признать необоснованными активы, приобретенные начальницей подразделения одной из районных государственных администраций в городе Киеве.

Евгений Устименко

ПолитикаКриминал и ЧП
Пенсионный фонд Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Министерство социальной политики Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина