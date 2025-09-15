$41.280.03
15:43 • 164 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 4504 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 12760 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 17654 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 44405 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 32634 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 30741 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 35175 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57030 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72778 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра у справі про збитки на 29 млн грн

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Ексзаступнику Міністра та керівнику департаменту Мінсоцполітики призначено заставу та покладено процесуальні обов’язки.

ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра у справі про збитки на 29 млн грн

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, що було погоджене прокурором САП. До двох підозрюваних у справі за фактом закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, що завдала державному бюджету понад 29 млн грн збитків, було застосовано запобіжний захід, повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

Йдеться про колишніх заступника Міністра соціальної політики та керівника департаменту Мінсоцполітики. Щодо них застосовано запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі 6 056 000 грн та 280 000 грн відповідно з покладенням процесуальних обов’язків, у тому числі носіння електронного засобу контролю.

Додатково

За даними слідства, у 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Міністерства соціальної політики, Держспецзв’язку та колишнім головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

Міністерство соціальної політики уклало договір з "потрібним" постачальником, що поставив програмне забезпечення за завищеною ціною. Це призвело до збитків державному бюджету на понад 29 млн гривень.

Це злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила суд визнати необґрунтованими активи, набуті начальницею підрозділу однієї з районних державних адміністрацій у місті Києві.

Євген Устименко

ПолітикаКримінал та НП
Пенсійний фонд України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Міністерство соціальної політики України
Національне антикорупційне бюро України
Україна