ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра у справі про збитки на 29 млн грн
Київ • УНН
Ексзаступнику Міністра та керівнику департаменту Мінсоцполітики призначено заставу та покладено процесуальні обов’язки.
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, що було погоджене прокурором САП. До двох підозрюваних у справі за фактом закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, що завдала державному бюджету понад 29 млн грн збитків, було застосовано запобіжний захід, повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Деталі
Йдеться про колишніх заступника Міністра соціальної політики та керівника департаменту Мінсоцполітики. Щодо них застосовано запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі 6 056 000 грн та 280 000 грн відповідно з покладенням процесуальних обов’язків, у тому числі носіння електронного засобу контролю.
Додатково
За даними слідства, у 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Міністерства соціальної політики, Держспецзв’язку та колишнім головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.
Міністерство соціальної політики уклало договір з "потрібним" постачальником, що поставив програмне забезпечення за завищеною ціною. Це призвело до збитків державному бюджету на понад 29 млн гривень.
Це злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо
Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила суд визнати необґрунтованими активи, набуті начальницею підрозділу однієї з районних державних адміністрацій у місті Києві.