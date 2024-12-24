ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю хозяйственного суда со Львовщины
Киев • УНН
ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Хозяйственного суда Львовской области в виде ареста на 60 суток. Подозреваемого во взяточничестве взяли под стражу в зале суда с возможностью внесения залога в 12 млн грн.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Хозяйственного суда Львовской области в виде ареста. Его подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.
Детали
В ВАКС отметили, что суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему судье со Львовщины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Подозреваемый взят под стражу в зале суда.
Также ему определен залог в размере 12 млн грн.
Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования, которое осуществляют детективы НАБУ, установлено, что указанные лица за указанные средства обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов. НАБУ и САП задокументировано передачу части неправомерной выгоды в размере 75 тыс. долларов США. Досудебное расследование продолжается,
Напомним
ВАКС избрал меру пресечения председателю Хозяйственного суда Львовской области Василию Артимовичу по делу о вымогательстве взятки. Судью взяли под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн до 10 февраля 2025 года.