ВАКС исследовал еще шесть томов доказательств по "газовому делу" Онищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал еще 6 томов доказательств в так называемом “газовом деле” по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Детали
Сообщается, что 22 марта 2021 года в ВАКС с участием прокурора САП состоялось очередное судебное заседание по так называемому “газовому делу” об обвинении народного депутата Украины VII созыва и его финансового директора, на котором продолжилось исследование доказательств.
“Так, по результатам заседания исследовано 6 томов письменных материалов, предоставленных прокурором САП”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что следующее заседание запланировано на 14:00 23 марта 2021 года.
Дополнение
Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный акт по делу бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации “газовых схем”.
Как ранее сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу так называемое “газовое дело” по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора.
Напомним, немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину.