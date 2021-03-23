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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50877 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 71118 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109700 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145272 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195797 просмотра

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3 марта, 04:20 • 193550 просмотра

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ВАКС исследовал еще шесть томов доказательств по "газовому делу" Онищенко

ВАКС исследовал еще шесть томов доказательств по "газовому делу" Онищенко

Киев  •  УНН

 • 10892 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал еще 6 томов доказательств в так называемом “газовом деле” по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Детали

Сообщается, что 22 марта 2021 года в ВАКС с участием прокурора САП состоялось очередное судебное заседание по так называемому “газовому делу” об обвинении народного депутата Украины VII созыва и его финансового директора, на котором продолжилось исследование доказательств.

“Так, по результатам заседания исследовано 6 томов письменных материалов, предоставленных прокурором САП”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание запланировано на 14:00 23 марта 2021 года.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный акт по делу бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации “газовых схем”.

Как ранее сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу так называемое “газовое дело” по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора.

Напомним, немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину.

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