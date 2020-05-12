Антикорупційний суд призначив до розгляду по суті “газову справу” Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті так звану “газову справу” про обвинувачення народного депутата України VII скликання Олександра Онищенко та його фінансового директора. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“За результатами підготовчого засідання суд призначив вказану справу до розгляду по суті. Дата засідання — 10:00 13 травня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Також на засідання колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження в частині вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 КК (фіктивне підприємництво) у зв’язку декриміналізацією.
Нагадаємо, уповноваженими органами Федеративної Республіки Німеччина вирішується питання про екстрадицію народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка, який є обвинуваченим у справі “газових схем”.
Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити безоплатних адвокатів колишньому нардепу Олександру Онищенку.