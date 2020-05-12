Антикорупційний суд призначив до розгляду по суті “газову справу” Онищенка

“За результатами підготовчого засідання суд призначив вказану справу до розгляду по суті. Дата засідання — 10:00 13 травня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Також на засідання колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження в частині вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 КК (фіктивне підприємництво) у зв’язку декриміналізацією.

Нагадаємо, уповноваженими органами Федеративної Республіки Німеччина вирішується питання про екстрадицію народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка, який є обвинуваченим у справі “газових схем”.

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити безоплатних адвокатів колишньому нардепу Олександру Онищенку.