Антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу "газовое дело" Онищенко

"По результатам подготовительного заседания суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу. Дата заседания - 10:00 13 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Также на заседание коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство стороны защиты о закрытии уголовного производства в части совершения уголовных преступлений, предусмотренных ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство) в связи декриминализацией.

Напомним, уполномоченными органами Федеративной Республики Германия решается вопрос об экстрадиции народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко, который является обвиняемым по делу "газовых схем".

Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов бывшему нардепу Александру Онищенко.