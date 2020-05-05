Антикорупційний суд доручив забезпечити Онищенка безкоштовним адвокатом

“Сьогодні, 5 травня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього народного обранця, ймовірного організатора „газових схем“ та його спільниці. Проте, засідання довелося перенести через неявку трьох захисників. Причини неявки колегія суддів ВАКС визнала неповажними та доручила Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити безоплатних адвокатів обом обвинуваченим”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступне засідання заплановане на 10:00 6 травня 2020 року.

Нагадаємо, уповноваженими органами Федеративної Республіки Німеччина вирішується питання про екстрадицію народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка, який є обвинуваченим у справі “газових схем”.