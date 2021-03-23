ВАКС дослідив ще шість томів доказів у "газовій справі" Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив ще 6 томів доказів у так званій “газовій справі” за обвинуваченням народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора Олени Павленко. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
Деталі
Повідомляється, що 22 березня 2021 року у ВАКС за участі прокурора САП відбулось чергове судове засідання у так званій “Газовій справі” про обвинувачення народного депутата України VII скликання та його фінансового директора, на якому продовжилось дослідження доказів.
“Так, за результатами засідання досліджено 6 томів письмових матеріалів, наданих прокурором САП”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наступне засідання заплановане на 14:00 23 березня 2021 року.
Доповнення
Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації “газових схем”.
Як раніше повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті так звану “газову справу” про обвинувачення народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора.
Нагадаємо, німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну.