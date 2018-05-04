Вакансия века: на британском правительственном сайте ищут обнаженных уборщиц
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Посетители британского правительственного сайта для поиска работы Universal Jobmatch обнаружили вакансию в компанию Fantasy Cleans, где требовались обнаженные уборщики и уборщицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Mirror.
Руководители клининговой службы предлагали будущим сотрудникам гонорары от 25 до 50 фунтов стерлингов в час. Также они заявили, что успешным кандидатам придется одеваться по запросу клиента: он может попросить оставить только нижнее белье или же полностью раздеть уборщика.
Создатели объявления приглашали на работу "разговорчивых и дружелюбных" парней и девушек любой национальности. Успешный кандидат должен быть старше 21 года. Кроме того, будущие сотрудники обязаны "чувствовать себя комфортно голыми при других людях" и уметь хорошо убираться в квартире. Однако руководство Fantasy Clean уточнило, что компания не предоставляет услуги сексуального характера.
После нескольких жалоб пользователей объявление о поиске обнаженных сотрудников удалили с правительственного сайта из-за нарушений правил.
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