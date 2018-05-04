Вакансія століття: на британському урядовому сайті шукають оголених прибиральниць

Керівники клінінгової служби пропонували майбутнім співробітникам гонорари від 25 до 50 фунтів стерлінгів на годину. Також вони заявили, що успішним кандидатам доведеться одягатися за запитом клієнта: він може попросити залишити тільки нижню білизну або ж повністю роздягнути прибиральника.



Творці оголошення запрошували на роботу "балакучих і доброзичливих" хлопців і дівчат будь-якої національності. Успішний кандидат повинен бути старше 21 років. Крім того, майбутні співробітники зобов'язані "відчувати себе комфортно голими при інших людях" і вміти добре прибиратися в квартирі. Однак керівництво Fantasy Clean уточнило, що компанія не надає послуги сексуального характеру.



Після кількох скарг користувачів оголошення про пошук оголених співробітників видалили з урядового сайту через порушення правил.



Як повідомляв УНН, у NASA вводять посаду офіцера планетарної безпеки. Офіцер повинен буде стежити за питанням органічного і біологічного зараження людей і роботів під час космічних досліджень.