Вайолет Аффлек возвышалась над мамой, наслаждаясь общением во время каникул

Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек попали на фотографию во время похода за продуктами в Лос-Анджелесе, в воскресенье. Как и на самом деле, звезда сериала "Шпионка", рост которой составляет 162 см, выглядела ниже своей 19-летней дочери (рост - 172 см), - об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

На Вайолет не было никаких особо изысканных каблуков - только пара массивных кроссовок.

Их можно было бы считать сестрами, поскольку они приобрели несколько товаров в Whole Foods.

Вайолет Аффлек, как настоящая студентка Йельского университета, решила не надевать свою привычную маску, идя через парковку с единственным пакетом в руке.

Дженнифер была одета в леггинсы с леопардовым принтом, черный свитер и массивные кроссовки.

Справка

53-летняя Дженнифер Гарнер имеет общего ребенка с бывшим мужем Беном Аффлеком. У бывшей пары также есть двое других детей - 13-летний Сэмюэл и 16-летний Фин.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына