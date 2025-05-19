Вайолет Аффлек возвышалась над мамой, наслаждаясь общением во время каникул
Киев • УНН
Дженнифер Гарнер и ее 19-летняя дочь Вайолет Аффлек были замечены в Лос-Анджелесе. Звездная мать выглядела ниже своей дочери во время их похода за продуктами.
Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек попали на фотографию во время похода за продуктами в Лос-Анджелесе, в воскресенье. Как и на самом деле, звезда сериала "Шпионка", рост которой составляет 162 см, выглядела ниже своей 19-летней дочери (рост - 172 см), - об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
На Вайолет не было никаких особо изысканных каблуков - только пара массивных кроссовок.
Их можно было бы считать сестрами, поскольку они приобрели несколько товаров в Whole Foods.
Вайолет Аффлек, как настоящая студентка Йельского университета, решила не надевать свою привычную маску, идя через парковку с единственным пакетом в руке.
Дженнифер была одета в леггинсы с леопардовым принтом, черный свитер и массивные кроссовки.
Справка
53-летняя Дженнифер Гарнер имеет общего ребенка с бывшим мужем Беном Аффлеком. У бывшей пары также есть двое других детей - 13-летний Сэмюэл и 16-летний Фин.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына05.03.25, 11:29 • 140482 просмотра