Вайолет Аффлек возвышалась над мамой, наслаждаясь общением во время каникул

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу
Эксклюзив
15:26 • 8522 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

12:24 • 69796 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 63216 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 189730 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 70521 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 65653 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Эксклюзив
19 мая, 07:57 • 46606 просмотра

Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню

Эксклюзив
19 мая, 06:58 • 32491 просмотра

Криптовалюты - это об эмоциях, а не о реальной экономике. Экономист объяснил сильную волатильность цифровых активов

Эксклюзив
19 мая, 05:46 • 92904 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая

18 мая, 16:47 • 35675 просмотра

Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
48%
744мм
Популярные новости

В кремле озвучили, когда пройдет телефонный разговор путина с Трампом

19 мая, 09:23 • 39944 просмотра

В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка: сколько будут платить

19 мая, 09:38 • 44407 просмотра

На данный момент переправ через реку Оскол у россиян нет, но в районе Двуречного ситуация сложная - представитель ОТГ "Харьков"

19 мая, 09:45 • 37966 просмотра

В Украину возвращается тепло: синоптик обещает повышение температуры

19 мая, 09:50 • 49729 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

10:11 • 80400 просмотра
публикации

Эгоистичные интересы правят миром.

15:32 • 6612 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

13:42 • 34817 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

12:24 • 69803 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 189739 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
Эксклюзив

19 мая, 05:46 • 92907 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

14:25 • 15432 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

14:09 • 16196 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

10:11 • 80445 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 114448 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 200821 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

Вайолет Аффлек возвышалась над мамой, наслаждаясь общением во время каникул

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Дженнифер Гарнер и ее 19-летняя дочь Вайолет Аффлек были замечены в Лос-Анджелесе. Звездная мать выглядела ниже своей дочери во время их похода за продуктами.

Вайолет Аффлек возвышалась над мамой, наслаждаясь общением во время каникул

Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек попали на фотографию во время похода за продуктами в Лос-Анджелесе, в воскресенье. Как и на самом деле, звезда сериала "Шпионка", рост которой составляет 162 см, выглядела ниже своей 19-летней дочери (рост - 172 см), - об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

На Вайолет не было никаких особо изысканных каблуков - только пара массивных кроссовок.

Их можно было бы считать сестрами, поскольку они приобрели несколько товаров в Whole Foods.

Вайолет Аффлек, как настоящая студентка Йельского университета, решила не надевать свою привычную маску, идя через парковку с единственным пакетом в руке.

Дженнифер была одета в леггинсы с леопардовым принтом, черный свитер и массивные кроссовки.

Справка

53-летняя Дженнифер Гарнер имеет общего ребенка с бывшим мужем Беном Аффлеком. У бывшей пары также есть двое других детей - 13-летний Сэмюэл и 16-летний Фин.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына05.03.25, 11:29 • 140482 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Brent
$65.19
Bitcoin
$104,811.70
S&P 500
$5,944.95
Tesla
$337.46
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,234.51
Ethereum
$2,447.01