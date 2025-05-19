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Вайолет Аффлек височіла над мамою, насолоджуючись спілкуванням під час канікул

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

Дженніфер Гарнер та її 19-річна донька Вайолет Аффлек були помічені в Лос-Анджелесі. Зіркова мати виглядала нижчою за свою дочку під час їхнього походу за продуктами.

Вайолет Аффлек височіла над мамою, насолоджуючись спілкуванням під час канікул

Дженніфер Гарнер та Вайолет Аффлек попали на світлину під час походу за продуктами в Лос-Анджелесі, в неділю. Як і насправді, зірка серіалу "Шпигунка", зріст якої становить 162 см, виглядала нижчою за свою 19-річну доньку (зріст – 172 см), – про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

На Вайолет не було жодних особливо вишуканих підборів – лише пара масивних кросівок.

Їх можна було б вважати сестрами, оскільки вони придбали кілька товарів у Whole Foods. 

Вайолет Аффлек, як справжня студентка Єльського університету, вирішила не одягати свою звичну маску, йдучи через парковку з єдиним пакетом в руці.

Дженніфер була одягнута в легінси з леопардовим принтом, чорний светр та масивні кросівки.

Довідка

53-річна Дженніфер Гарнер має спільну дитину з бувшим чоловіком Беном Аффлеком. У колишньої пари також є двоє інших дітей – 13-річний Семюел та 16-річний Фін.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер помічені в обіймах на дні народження сина05.03.25, 11:29 • 140483 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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