Вайолет Аффлек височіла над мамою, насолоджуючись спілкуванням під час канікул

Дженніфер Гарнер та Вайолет Аффлек попали на світлину під час походу за продуктами в Лос-Анджелесі, в неділю. Як і насправді, зірка серіалу "Шпигунка", зріст якої становить 162 см, виглядала нижчою за свою 19-річну доньку (зріст – 172 см), – про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

На Вайолет не було жодних особливо вишуканих підборів – лише пара масивних кросівок.

Їх можна було б вважати сестрами, оскільки вони придбали кілька товарів у Whole Foods.

Вайолет Аффлек, як справжня студентка Єльського університету, вирішила не одягати свою звичну маску, йдучи через парковку з єдиним пакетом в руці.

Дженніфер була одягнута в легінси з леопардовим принтом, чорний светр та масивні кросівки.

Довідка

53-річна Дженніфер Гарнер має спільну дитину з бувшим чоловіком Беном Аффлеком. У колишньої пари також є двоє інших дітей – 13-річний Семюел та 16-річний Фін.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер помічені в обіймах на дні народження сина