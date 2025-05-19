Вайолет Аффлек височіла над мамою, насолоджуючись спілкуванням під час канікул
Київ • УНН
Дженніфер Гарнер та її 19-річна донька Вайолет Аффлек були помічені в Лос-Анджелесі. Зіркова мати виглядала нижчою за свою дочку під час їхнього походу за продуктами.
Дженніфер Гарнер та Вайолет Аффлек попали на світлину під час походу за продуктами в Лос-Анджелесі, в неділю. Як і насправді, зірка серіалу "Шпигунка", зріст якої становить 162 см, виглядала нижчою за свою 19-річну доньку (зріст – 172 см), – про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.
Деталі
На Вайолет не було жодних особливо вишуканих підборів – лише пара масивних кросівок.
Їх можна було б вважати сестрами, оскільки вони придбали кілька товарів у Whole Foods.
Вайолет Аффлек, як справжня студентка Єльського університету, вирішила не одягати свою звичну маску, йдучи через парковку з єдиним пакетом в руці.
Дженніфер була одягнута в легінси з леопардовим принтом, чорний светр та масивні кросівки.
Довідка
53-річна Дженніфер Гарнер має спільну дитину з бувшим чоловіком Беном Аффлеком. У колишньої пари також є двоє інших дітей – 13-річний Семюел та 16-річний Фін.
Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер помічені в обіймах на дні народження сина05.03.25, 11:29 • 140483 перегляди