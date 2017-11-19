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Вагоноремонтники Попасной просят защиты у Петра Порошенко

Вагоноремонтники Попасной просят защиты у Петра Порошенко

Киев  •  УНН

 • 288069 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Не получив мотивированного ответа ПАО “Укрзалізниця” относительно намерений разорвать договор аренды производственных площадей, 875 работников ОДО “Попаснянский вагоноремонтный завод” обратились за помощью к Президенту Украины, передает УНН.

В своем обращении вагоноремонтники Попасной констатировали, что нежелание “Укрзалізниці” продлевать сроки аренды производственных площадей грозит автоматическим прекращением деятельности стратегического для отрасли и экономики страны завода, а также приведет к потере 1100 рабочих мест.

“Попасная — город железнодорожников. И ОДО „Попаснянский ВРЗ“ является одним из тех предприятий, которые предоставляют рабочие места людям независимо от возрастных категорий. Господин Президент, можете ли Вы себе вообразить жизнь вне своего дома, без средств к существованию и работы? А такая перспектива, возможно, ожидает более 1000 семей, которые сегодня счастливы, что живут и работают в родном городе, несмотря даже на регулярные обстрелы территории”, — говорится в обращении.

Рабочие Попаснянского ВРЗ акцентировали внимание гаранта соблюдения Конституции, что их предприятие на протяжении последних 10 лет успешно развивается. Инвестор вложил более 133 млн грн в модернизацию производственных процессов, приобретение и аренду дорогостоящего современного оборудования, что позволило более чем вдвое нарастить количество заказов, в том числе и государственных. В случае вероятной остановки предприятие не сможет выполнять ремонт и строительство вагонов, что приведет к срыву как международных, так внутренних контрактов.

“Мы, простые труженики, научились и уже привыкли работать под грохот разрывов снарядов и свист пуль. Работать, не покидая своего города. Мы не можем допустить, не можем даже подумать о том, что завод, который успешно функционирует более 10 лет, просто остановит свою работу... Уважаемый господин Президент! Мы искренне выражаем свою надежду на то, что Вы рассмотрите это письмо и сделаете все, что в Ваших силах, для дальнейшей работы ОДО „Попаснянский вагоноремонтный завод“. Мы верим, что именно Вы можете содействовать принятию позитивного решения ПАО „Укрзалізниця“ о продлении договора аренды”, — говорится в письме работников предприятия в адрес Петра Порошенко.

В 2017 году ОДО “Попаснянский вагоноремонтный завод” победило в тендере “Укрзалізниці” на строительство 250 вагонов. Срок выполнения заказа — апрель 2018 года. С декабря 2007 по август 2017 года в бюджеты всех уровней перечислено 291,5 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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