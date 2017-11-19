Вагоноремонтники Попасної просять захисту у Петра Порошенка

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Не отримавши мотивованої відповіді ПАТ "Укрзалізниця" щодо намірів розірвати договір оренди виробничих площ, 875 працівників ТДВ "Попаснянський вагоноремонтний завод" звернулися за допомогою до Президента України, передає УНН.

У своєму зверненні вагоноремонтники Попасної констатували, що небажання "Укрзалізниці" продовжувати терміни оренди виробничих площ загрожує автоматичним припиненням діяльності стратегічного для галузі і економіки країни заводу, а також призведе до втрати 1100 робочих місць.

"Попасна - місто залізничників. І ТДВ "Попаснянський ВРЗ" є одним з тих підприємств, які надають робочі місця людям незалежно від вікових категорій. Пане Президенте, чи можете Ви собі уявити життя поза своїм будинком, без засобів до існування і роботи? А така перспектива, можливо, очікує понад 1000 сімей, які сьогодні щасливі, що живуть і працюють в рідному місті, незважаючи навіть на регулярні обстріли території", - йдеться в зверненні.

Робочі Попаснянського ВРЗ акцентували увагу гаранта дотримання Конституції, що їх підприємство протягом останніх 10 років успішно розвивається. Інвестор вклав понад 133 млн грн в модернізацію виробничих процесів, придбання і оренду дорогого сучасного обладнання, що дозволило більш ніж удвічі наростити кількість замовлень, в тому числі і державних. У разі можливої ​​зупинки підприємство не зможе виконувати ремонт і будівництво вагонів, що призведе до зриву як міжнародних, так внутрішніх контрактів.

"Ми, прості трудівники, навчилися і вже звикли працювати під гуркіт розривів снарядів і свист куль. Працювати, не покидаючи свого міста. Ми не можемо допустити, не можемо навіть подумати про те, що завод, який успішно функціонує більше 10 років, просто зупинить свою роботу ... Шановний пане Президенте! Ми щиро висловлюємо свою надію на те, що Ви розгляньте цей лист і зробите все, що в Ваших силах, для подальшої роботи ТДВ "Попаснянський вагоноремонтний завод". Ми віримо, що саме Ви можете сприяти прийняттю позитивного рішення ПАТ "Укрзалізниця" про продовження договору оренди", - йдеться в листі працівників підприємства на адресу Петра Порошенка.

У 2017 році ТДВ "Попаснянський вагоноремонтний завод" перемогло у тендері "Укрзалізниці" на будівництво 250 вагонів. Термін виконання замовлення - квітень 2018 року. З грудня 2007 року по серпень 2017 року бюджети всіх рівнів перераховано 291,5 млн грн.

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