"вагнеровцы" не задержались в беларуси. Их там меньше тысячи человек - Госпогранслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. “вагнеровцы” не задержались на территории Беларуси. Их там осталось менее 1000 человек. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в “Единых новостях”, передает корреспондент УНН.
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“Граница с Беларусью. Здесь ситуация полностью контролируется Силами обороны Украины и подразделениями Госпогранслужбы. На усилении находятся другие составляющие, — это и ВСУ, Национальная гвардия. Ребята прекрасно понимают, что по ту сторону границы и готовы к развитию любых ситуаций”, — сказал Демченко.
По его словам, на территории Беларуси нет у России достаточных сил для того, чтобы осуществить повторное вторжение.
“Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне, которую та развязала против Украины предоставляя свою инфраструктуру, свое воздушное пространство. Однако для нас выгодна ситуация в том, что не удержались на территории Беларуси российские наемники из „вагнера“. По нашим данным их там сейчас находится менее тысячи человек. Как помним’помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они прибывали туда. За всем, что происходит по ту сторону границы пристально следят подразделения разведки”, — рассказал Демченко.
Дополнение
В конце августа Демченко сообщал, что количество “вагнеровцев”, находившихся в Беларуси, уменьшается, тенденция началась еще до 23 августа, когда в рф упал самолет, на борту которого числился владелец пвк “вагнер” евгений пригожин.