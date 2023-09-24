“вагнерівці” не затрималися в білорусі. Їх там менше тисячі осіб — Держприкордонслужба

Цитата

“Кордон з білоруссю. Тут ситуація повністю контрольована Силами оборони України та підрозділами Держприкордонслужби. На посиленні знаходяться інші складові, — це й ЗСУ, Національна гвардія. Хлопці удово розуміють, що по той бік кордону і готові до розвитку будь-яких ситуацій”, — сказав Демченко.

За його словами, на території білорусі немає у росії достатніх сил для того, щоб здійснити повторне вторгнення.

“білорусь продовжує підтримувати росію у війні, яку та розв’язала проти України надаючи свою інфраструктуру, свій повітряний простір. Однак для нас вигідна ситуація в тому, що не утрималися на території білорусі російські найманці з „вагнера“. За нашими даними їх там зараз перебуває менше тисячі осіб. Як пам’ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6000, коли вони прибували туди. За всім, що відбувається по той бік кордону пильно стежать підрозділи розвідки”, — розповів Демченко.

Доповнення

В кінці серпня Демченко повідомляв, що кількість “вагнерівців”, які перебували у білорусі, зменшується, тенденція почалася ще до 23 серпня, коли у рф впав літак, на борту якого значився власник пвк “вагнер” євгеній пригожин.