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“вагнерівці” не затрималися в білорусі. Їх там менше тисячі осіб — Держприкордонслужба

“вагнерівці” не затрималися в білорусі. Їх там менше тисячі осіб — Держприкордонслужба

Київ • УНН

 • 84793 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. “вагнерівці” не затрималися на території білорусі. Їх там залишилося менше 1000 осіб. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в “Єдиних новинах”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Кордон з білоруссю. Тут ситуація повністю контрольована Силами оборони України та підрозділами Держприкордонслужби. На посиленні знаходяться інші складові, — це й ЗСУ, Національна гвардія. Хлопці удово розуміють, що по той бік кордону і готові до розвитку будь-яких ситуацій”, — сказав Демченко.

За його словами, на території білорусі немає у росії достатніх сил для того, щоб здійснити повторне вторгнення.

“білорусь продовжує підтримувати росію у війні, яку та розв’язала проти України надаючи свою інфраструктуру, свій повітряний простір. Однак для нас вигідна ситуація в тому, що не утрималися на території білорусі російські найманці з „вагнера“. За нашими даними їх там зараз перебуває менше тисячі осіб. Як пам’ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6000, коли вони прибували туди. За всім, що відбувається по той бік кордону пильно стежать підрозділи розвідки”, — розповів Демченко.

Доповнення

В кінці серпня Демченко повідомляв, що кількість “вагнерівців”, які перебували у білорусі, зменшується, тенденція почалася ще до 23 серпня, коли у рф впав літак, на борту якого значився власник пвк “вагнер” євгеній пригожин.

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