Беременную мать несовершеннолетних задержали за сбыт психотропов

Жительницу г. Счастье разоблачили во время реализации амфетамина. При проведении личного обыска подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли около 1 грамма амфетамина, который женщина спрятала в нижнем белье, а также 1303 грн, полученные ранее от незаконного сбыта амфетамина и помеченные специальным химическим веществом. Также во время обыска по месту жительства подозреваемой изъято самодельное устройство для употребления наркотических средств путем курения.

Следствие установило, что 29-летняя наркозависимая женщина, которая нигде не работает, содержит двух малолетних детей и сейчас находится на третьем месяце беременности, на протяжении октября 2018 - мая 2019 занималась систематическим сбытом особо опасного наркотического средства - каннабиса и психотропных веществ, оборот которых ограничен - амфетамина и матамфетамина, на территории г. Счастье и Северодонецка. То есть ее действия были направлены на получение прибыли и обеспечение своего материального положения.

В настоящее время злоумышленница задержана, ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомирской области правоохранители разоблачили полицейского на торговле психотропами.