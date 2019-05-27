Беременную мать несовершеннолетних задержали за сбыт психотропов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Луганской области мать двоих малолетних детей задержали по подозрению в сбыте наркотиков и психотропных веществ. Ей грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
Жительницу г. Счастье разоблачили во время реализации амфетамина. При проведении личного обыска подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли около 1 грамма амфетамина, который женщина спрятала в нижнем белье, а также 1303 грн, полученные ранее от незаконного сбыта амфетамина и помеченные специальным химическим веществом. Также во время обыска по месту жительства подозреваемой изъято самодельное устройство для употребления наркотических средств путем курения.
Следствие установило, что 29-летняя наркозависимая женщина, которая нигде не работает, содержит двух малолетних детей и сейчас находится на третьем месяце беременности, на протяжении октября 2018 - мая 2019 занималась систематическим сбытом особо опасного наркотического средства - каннабиса и психотропных веществ, оборот которых ограничен - амфетамина и матамфетамина, на территории г. Счастье и Северодонецка. То есть ее действия были направлены на получение прибыли и обеспечение своего материального положения.
В настоящее время злоумышленница задержана, ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Житомирской области правоохранители разоблачили полицейского на торговле психотропами.