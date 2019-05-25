У Житомирській області правоохоронці викрили поліцейського на торгівлі психотропами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. На Житомирщині викрито учасників наркогрупи, серед яких співробітник поліції, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України та на повідомлення Служби безпеки України.
Злочинна група налагодила схему виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин на території Житомира та кількох районів області. Після оперативної закупки амфетаміну та марихуани затримано працівника поліції Романівського відділення та його цивільного спільника.
“У 2018 році оперативники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили діяльність групи осіб, яка займається розповсюдженням та виготовленням наркотиків. Організаторами наркоугрупування виявились діючі та колишні поліцейські”, — зазначили у поліції.
За викритим фактом військова прокуратура Житомирського гарнізону розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, яке було передано за підслідністю до слідчого відділу УСБУ області.
Правоохоронці спільними діями задокументували причетність до наркобізнесу 22-річних співробітників сектору реагування патрульної поліції Романівського відділення поліції Новоград- Волинського ВП ГУНП у Житомирській області, їхніх колишніх колег та мешканців Романівського, Чуднівського районів і Житомира. Змовники налагодили процес виготовлення амфетаміну та марихуани, їхнє перевезення та збут. На проведенні чергової оперативної закупки наркотичного засобу та психотропної речовини працівники внутрішньої безпеки НПУ, УСБУ та військової прокуратури затримали капрала поліції та його 35-річного спільника, жителя Романівського району.
“Проведено 9 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів злочинної групи, виготовлення, зберігання і збуту наркотиків. Вилучено амфетамін, марихуану, холодну зброю, боєприпаси, шашки та кошти”, — поінформували правоохоронці.
“Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання їм міри запобіжного заходу”, — додали у прес-службі СБУ.
Нагадуємо, на Львівщині блокували канал контрабанди наркотиків за кордон.