На Львівщині блокували канал контрабанди наркотиків за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Мешканець Львова облаштував у власному помешканні лабораторію з виготовлення амфетаміну для продажу та планував реалізовувати його на територіях сусідніх країн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Львова облаштував у власному помешканні лабораторію з виготовлення амфетаміну для продажу. Готову „продукцію“ зловмисник планував реалізовувати на територіях сусідніх країн”, — йдеться у повідомленні.
Наркоділка затримали на пропускному пункті “Шегині” під час перевезення через держкордон двохсот грамів амфетаміну, який він сховав у власному одязі.
Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримано посадовця дніпропетровської поліції на вимаганні 20 тисяч доларів хабара за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.