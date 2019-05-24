На Дніпропетровщині затримали поліцейського за вимагання 20 тис. доларів хабара

КИЇВ. 24 травня. УНН. У Дніпропетровській області затримано посадовця дніпропетровської поліції на вимаганні 20 тисяч доларів хабара за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за збут наркотиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.