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На Дніпропетровщині затримали поліцейського за вимагання 20 тис. доларів хабара

На Дніпропетровщині затримали поліцейського за вимагання 20 тис. доларів хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У Дніпропетровській області затримано посадовця дніпропетровської поліції на вимаганні 20 тисяч доларів хабара за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за збут наркотиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

“До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) НПУ надійшла оперативна інформація про одного з працівників керівної ланки підрозділу поліції, по боротьбі з наркозлочинністю. Начальник відділу УПН Дніпропетровського ГУНП був викритий на вимаганні неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.

За непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за збут наркотиків, мешканець Дніпра повинен був передати майору поліції 20 тисяч доларів США.

Військова прокуратура Південного регіону України за зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та скерувала за підслідністю до Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава. Факт вимагання хабара було задокументовано спільно з працівниками СБУ.

Посадовець був затриманий при отриманні першої частини хабара, за якою він приїхав до “боржника” додому.

Предмет хабара вилучено, а “борця” з незаконним обігом наркотиків затримано в порядку ст.208 КПК України. За корупційні дії йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, затримано начальника відділу харківського управління ДФС та в.о. керівника міжрайонного відділу ДВС по Дергачівському та Золочівському районах.

Українські Національні Новини

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