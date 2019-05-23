Посадовець ДФС допомагав підприємцям за хабарі

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КИЇВ. 23 травня. УНН. У середу, 22 травня, було затримано начальника відділу харківського управління ДФС та в.о. керівника міжрайонного відділу ДВС по Дергачівському та Золочівському районах. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області, передає УНН.

Так, начальник одного з відділів Харківського управління ГУ ДФС в Харківській області допомагав підприємцям уникати штрафних санкцій за результатами проведення аудиторської перевірки.

Під час досудового розслідування слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтава за процесуального керівництва ГПУ встановили, що для припинення діяльності суб’єкта господарювання була проведена аудиторська перевірка. За її результатами виявили ряд порушень, за які передбачено накладення штрафних санкцій.

За вирішення питання на користь підприємця, а саме нереагування на порушення, посадовець запросив 45 тисяч гривень неправомірної вигоди. У службовому кабінеті під час одержання коштів начальника відділу було затримано.

Також 22 травня було затримано і посадовця ДВС. Зокрема начальника міжрайонного відділу.

Останній вимагав та отримував неправомірну вигоду за зняття арештів з майна та закриття виконавчих проваджень. Крім того, у злочинній діяльності були залучені ще один державний виконавець та посередник. Саме на його банківську картку здійснювали перерахування визначеної посадовцем суми.

Правоохоронці зафіксували факт перерахування на банківську картку та отримання керівником міжрайонного відділу 1800 доларів хабара. Лише після цього були зняті арешти з майна та винесена постанова про закриття виконавчого провадження.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, заступника мера Василькова затримали на хабарі.

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