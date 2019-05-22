Заступника мера Василькова затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Заступника мера Василькова, що у Київській області, затримали на хабарі у 2,5 тис. доларів, йому оголосили підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"У вівторок, 21 травня 2019 року, прокуратурою міста Києва спільно з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області затримано на одержанні неправомірної вигоди заступника міського голови Васильківської міської ради Київської області", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у 2500 доларів США за поновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок, розташованих у межах Васильківського району.
"Затриманій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України", - зазначили у прокуратурі.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, меру Василькова повідомили про підозру у розтраті держкоштів на підкуп виборців.