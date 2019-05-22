Заммэра Василькова задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Заместителя мэра Василькова, что в Киевской области, задержали на взятке в размере 2,5 тыс. долларов, ему объявили подозрение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Во вторник, 21 мая 2019 года, прокуратурой города Киева совместно с ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области задержан на получении неправомерной выгоды заместитель городского головы Васильковского городского совета Киевской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, чиновник требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США за восстановление государственной регистрации пяти земельных участков, расположенных в пределах Васильковского района.
"Задержанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", - отметили в прокуратуре.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, мэру Василькова сообщили о подозрении в растрате госсредств на подкуп избирателей.