Чиновник ГФС помогал предпринимателям за взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В среду, 22 мая, был задержан начальник отдела харьковского управления ГФС и и.о. руководителя межрайонного отдела ГИС по Дергачевскому и Золочевскому районам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
Так, начальник одного из отделов Харьковского управления ГУ ГФС в Харьковской области помогал предпринимателям избегать штрафных санкций по результатам проведения аудиторской проверки.
Во время досудебного расследования следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава при процессуальном руководстве ГПУ установили, что для прекращения деятельности предприятия была проведена аудиторская проверка. По ее результатам выявили ряд нарушений, за которые предусмотрено наложение штрафных санкций.
За решение вопроса в пользу предпринимателя, а именно нереагирование на нарушения, чиновник запросил 45 000 гривен неправомерной выгоды. В служебном кабинете во время получения средств начальника отдела был задержан.
Также 22 мая было задержано и чиновника ГИС. В частности, начальника межрайонного отдела.
Последний требовал и получал неправомерную выгоду за снятие арестов с имущества и закрытие исполнительных производств. Кроме того, к преступной деятельности были привлечены еще один государственный исполнитель и посредник. Именно на его банковскую карточку осуществляли перечисление определенной должностным лицом суммы.
Правоохранители зафиксировали факт перечисления на банковскую карточку и получения руководителем межрайонного отдела 1800 долларов взятки. Только после этого были сняты аресты с имущества и вынесено постановление о закрытии исполнительного производства.
По обоим фактам открыты уголовные производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, заместителя мэра Василькова задержали на взятке.