В Днепропетровской области задержали полицейского за вымогательство 20 тыс. долларов взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Днепропетровской области задержан сотрудник днепропетровской полиции на вымогательстве 20 тысяч долларов взятки за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
"В Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности (ДВБ) НПУ поступила оперативная информация об одном из работников руководящего звена подразделения полиции, по борьбе с наркопреступностью. Начальник отдела УПН Днепропетровского ГУНП был уличен в вымогательстве неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
За непривлечение мужчины к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, житель Днепра должен был передать майору полиции 20 тысяч долларов США.
Военная прокуратура Южного региона Украины по собранным материалам внутренней безопасности НПУ начала уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и направила по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенного в городе Полтава. Факт вымогательства взятки был задокументирован совместно с работниками СБУ.
Чиновник был задержан при получении первой части взятки, за которой он приехал к "должнику" домой.
Предмет взятки изъят, а "борца" с незаконным оборотом наркотиков задержан в порядке ст.208 УПК Украины. За коррупционные действия ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, задержан начальника отдела харьковского управления ГФС и и.о. руководителя межрайонного отдела ГИС по Дергачевскому и Золочевскому районах.