Во Львовской области блокировали канал контрабанды наркотиков за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Житель Львова устроил в собственном доме лабораторию по изготовлению амфетамина для продажи и планировал реализовывать его на территориях соседних стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель Львова устроил в собственном доме лабораторию по изготовлению амфетамина для продажи. Готовую "продукцию" злоумышленник планировал реализовывать на территориях соседних стран", - говорится в сообщении.
Наркодельца задержали на пропускном пункте "Шегини" во время перевозки через госграницу двухсот граммов амфетамина, который он спрятал в собственной одежде.
Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Днепропетровской области задержан сотрудник днепропетровской милиции на вымогательстве 20 тысяч долларов взятки за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.