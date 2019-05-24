Во Львовской области блокировали канал контрабанды наркотиков за границу

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7 марта, 06:35 • 110805 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137195 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 14:10 • 130157 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Житель Львова устроил в собственном доме лабораторию по изготовлению амфетамина для продажи и планировал реализовывать его на территориях соседних стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Львова устроил в собственном доме лабораторию по изготовлению амфетамина для продажи. Готовую "продукцию" злоумышленник планировал реализовывать на территориях соседних стран", - говорится в сообщении.

Наркодельца задержали на пропускном пункте "Шегини" во время перевозки через госграницу двухсот граммов амфетамина, который он спрятал в собственной одежде.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Днепропетровской области задержан сотрудник днепропетровской милиции на вымогательстве 20 тысяч долларов взятки за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

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